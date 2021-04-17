Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 22:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:30
Общество
В начале 2023 года Ялта получит первую опресненную воду
22:15
Политика
МИД России ответил на высылку российских дипломатов из Праги
22:10
Спорт
«Зенит» вырвал ничью в матче РПЛ с «Краснодаром»
22:07
Общество
Британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет
22:05
Политика
Чехия объявила в розыск подозреваемых в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова
22:00
Шоу-бизнес
Звездные «погорельцы»: кто из российских знаменитостей не удержал свой бизнес
21:59
Весь мир
Как Уганда спасет кенийский порт Момбаса от захвата Китаем
21:50
Происшествия
Огонь уничтожил более десятка домов и дач в мордовском селе
21:46
Общество
Психолог рассказала, сколько длится полезный для организма смех
21:29
Происшествия
Бензовоз горит возле автозаправки на Ярославском шоссе в Москве
21:24
Весь мир
Рекордное количество заражений коронавирусом зафиксировали в Уругвае
21:13
Общество
Королевская семья поделилась памятным видео в день похорон принца Филиппа
21:08
Политика
Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов
21:06
Происшествия
Вспышка масла на плите в Краснодаре едва не привела к трагедии
21:06
Весь мир
Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды
21:03
Шоу-бизнес
Дело Ефремова в карьере адвоката Пашаева стало первым прибыльным
21:03
Весь мир
Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ
21:01
Шоу-бизнес
Цветы от друзей и поклонников заполонили сад и террасу замка Пугачевой после дня рождения
20:59
Весь мир
Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе
20:58
Экономика
Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти
Все новости
Психолог рассказала, сколько длится полезный для организма смех
pixabay.com  /  palmera
Общество

Психолог рассказала, сколько длится полезный для организма смех

Смех является отличным средством в борьбе со многими болезнями, а также укрепляет иммунитет. Его оптимальную продолжительность назвала психолог Надежда Акимова.

Москва, 17 апреля. Смех является отличным средством в борьбе со многими болезнями, а также укрепляет иммунитет. Его оптимальную продолжительность назвала психолог Надежда Акимова.

Сейчас набирает обороты направление в йоге — хасья йога или йога смеха. О пользе смеха рассказала психолог, инструктор по йоге смеха Надежда Акимова в беседе с «Радио 1».

«Польза для организма — в том, что, оказывается, дыхание при смехе очень похоже на дыхание во время йоги. Вы делаете глубокий вдох в диафрагму, а потом — частые и короткие выдохи. Это наше естественное состояние – мы не приобретаем его с возрастом, а рождаемся с ним», — отметила психолог.

Правильное дыхание насыщает организм кислородом. При выдохе во время смеха легкие очищаются от углекислого газа. Обогащение кислородом помогает укрепить иммунитет и избавиться от болезней. Йога смеха является гимнастикой, необходимой ежедневно каждому человеку, хотя бы в течение десяти минут.

«Можно посещать занятия по йоге смеха, например, раз или два раза в неделю. Продолжительность занятий — примерно час. А можно практиковать йогу смеха самостоятельно, просто взять себе за привычку 10 минут в день обязательно смеяться», — сказала Акимова.

Такой вид йоги основал доктор медицинских наук Мадан Катария в 1995 году. Он выяснил, что мозг не понимает, где искусственный смех, а где настоящий, поэтому он в любом случае вырабатывает эндорфин и окситоцин.

Ранее психолог рассказал о пользе смеха для здоровья. Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о важности смеха, и как юмор помогает людям в жизни.

здоровье польза смех
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / Психолог рассказала, сколько длится полезный для организма смех
Рейтинг@Mail.ru