Психолог рассказала, сколько длится полезный для организма смех

Москва, 17 апреля. Смех является отличным средством в борьбе со многими болезнями, а также укрепляет иммунитет. Его оптимальную продолжительность назвала психолог Надежда Акимова.

Сейчас набирает обороты направление в йоге — хасья йога или йога смеха. О пользе смеха рассказала психолог, инструктор по йоге смеха Надежда Акимова в беседе с «Радио 1».

«Польза для организма — в том, что, оказывается, дыхание при смехе очень похоже на дыхание во время йоги. Вы делаете глубокий вдох в диафрагму, а потом — частые и короткие выдохи. Это наше естественное состояние – мы не приобретаем его с возрастом, а рождаемся с ним», — отметила психолог.

Правильное дыхание насыщает организм кислородом. При выдохе во время смеха легкие очищаются от углекислого газа. Обогащение кислородом помогает укрепить иммунитет и избавиться от болезней. Йога смеха является гимнастикой, необходимой ежедневно каждому человеку, хотя бы в течение десяти минут.

«Можно посещать занятия по йоге смеха, например, раз или два раза в неделю. Продолжительность занятий — примерно час. А можно практиковать йогу смеха самостоятельно, просто взять себе за привычку 10 минут в день обязательно смеяться», — сказала Акимова.

Такой вид йоги основал доктор медицинских наук Мадан Катария в 1995 году. Он выяснил, что мозг не понимает, где искусственный смех, а где настоящий, поэтому он в любом случае вырабатывает эндорфин и окситоцин.

Ранее психолог рассказал о пользе смеха для здоровья. Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о важности смеха, и как юмор помогает людям в жизни.