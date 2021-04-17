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Огонь уничтожил более десятка домов и дач в мордовском селе
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина
Происшествия

Огонь уничтожил более десятка домов и дач в мордовском селе

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 22:32
С серьезного чрезвычайного происшествия начался пожароопасный период в Мордовии. В Теньгушевском районе огонь охватил село Куликово.

Саранск, 17 апреля. С серьезного чрезвычайного происшествия начался пожароопасный период в Мордовии.  В Теньгушевском районе огонь охватил село Куликово.

«Локализацию пожара объявили в 17:40. На данный момент (21:20) уже идет ликвидация открытого горения. Огонь затронул нежилые дома и строения под дачи, погибших и пострадавших нет», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

По словам местной жительницы Маргариты О., сгорело 12 домов, в числе которых один жилой.

Ранее ФАН писал о крупном пожаре в Мордовии. Пал сухой травы едва не привел к трагедии в Саранске

пожары мордовия
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