Огонь уничтожил более десятка домов и дач в мордовском селе

Саранск, 17 апреля. С серьезного чрезвычайного происшествия начался пожароопасный период в Мордовии. В Теньгушевском районе огонь охватил село Куликово.

«Локализацию пожара объявили в 17:40. На данный момент (21:20) уже идет ликвидация открытого горения. Огонь затронул нежилые дома и строения под дачи, погибших и пострадавших нет», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

По словам местной жительницы Маргариты О., сгорело 12 домов, в числе которых один жилой.

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