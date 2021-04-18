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История и смысл Международного дня памятников и исторических мест
pixabay.com  / 
Общество

История и смысл Международного дня памятников и исторических мест

18 апреля отмечается специальная дата — Международный день памятников и исторических мест. ФАН рассказывает о важности и традициях торжества.

18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites). Таким этот день стал в 1983 году по инициативе Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и Центра культурного наследия ЮНЕСКО.

ФАН рассказывает о празднике, призванном обратить внимание неравнодушной общественности к вопросам сохранения и защиты культурного и исторического наследия человечества.

Вопрос этот заботит людей и государства с давних времен. Однако Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) — крупнейшая организация в этой сфере — возник не так давно, в 1965 году. Он объединяет почти 10 тысяч профессионалов из 151 страны мира, 106 национальных комитетов и 28 международных научных. Деятельность структуры базируется на принципах Венецианской хартии — документа, в котором закреплены международные стандарты в области сохранения и реставрации исторических мест.

История и смысл Международного дня памятников и исторических мест
pixabay.com  / 

Каждый год ICOMOS предлагает основную тему, которая объединяет все мероприятия, связанные с торжеством. За долгую историю праздника избранными темами становились: историческое наследие и связь поколений, спортивное наследие, общие культуры и общая ответственность, историческое наследие и туризм.

Последнее, кстати, связано между собой напрямую. Многие государства считают культурное наследие приоритетным объектом для развития туризма. От того сохранение и забота об архитектурных достопримечательностях, исторических городских местах и природных ландшафтах, культурных традициях становится первоочередным в туристической отрасли.

История и смысл Международного дня памятников и исторических мест
pixabay.com  / 

В России сегодня насчитывается около 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Более 20 из них внесены в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, например, Московский Кремль и Красная площадь, белокаменные памятники Владимира и Суздаля, Плато Путорана, озеро Байкал и вулканы Камчатки и многие другие.

Несмотря на то, что сохранение и охрана культурно-исторических объектов регулируются федеральным законодательством, страна не прекращает терять памятники истории и культуры, причем многие безвозвратно. В Европе с историческим наследием обращаются куда бережнее, прилагая максимальные усилия для сохранения даже исторические ландшафты и природные пейзажи.

История и смысл Международного дня памятников и исторических мест
pixabay.com  / 

Ежегодный праздник становится еще одним поводом поговорить о проблеме и привлечь внимание общественности и представителей власти к острому вопросу защиты уникального и многообразного мирового наследия.

К тому же, не лишним будет в этот день чуть ближе познакомиться с работой музеев — главных мест, где заботятся о вышесказанном. Многие из них устраивают дни открытых дверей и знакомят посетителей со своей работой, еще раз обращая внимание на то, как важно бережно относиться к уникальным объектам многовековой человеческой культуры.

россия историческая память праздники юнеско культурное наследие
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