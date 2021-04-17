Эксперт подтвердил возможность организации покушения на Лукашенко спецслужбами США

Эта версия требует доказательного подтверждения, но спецслужбы США действительно могли пытаться организовать покушение на президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее КГБ РБ сделал заявление о пресечении попытки устроения государственного переворота, в ходе которого должны были быть физически уничтожены глава белорусского государства и его дети. ФСБ РФ подтвердила эту информацию, заявив о задержании на территории России адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федуты — именно они, по версии следствия, должны были стать главными действующими лицами несостоявшейся «оранжевой революции»: первому предназначалось «курирование» парламента страны, а второму — проведение политической реформы и идеологическая работа.

«Объективно говоря, подобные выводы делаются не в момент задержания, а после проведении всех необходимых розыскных мероприятий, — заметил Межевич. — Но спецслужбам РБ и РФ, безусловно, виднее: это они владеют всей информацией. Могли ли агенты американской разведки организовать покушение на Лукашенко? Если бы этот вопрос был задан мне пару месяцев назад, я бы сказал «вероятно, нет» - но, учитывая то, что творится в международных отношениях сегодня и что происходит у российских границ, я отвечу «возможно все». Так что исключать вариант, озвученный президентом Республики Беларусь, тоже нельзя».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вместе с тем, продолжил эксперт, политологи, к которым относится задержанный Александр Федута, обычно выражают свое несогласие с тем или иным лидером путем публикации своего негативного экспертного мнения, а не охотой на них с целью физического уничтожения.

«То, что Федута был недоволен политикой Лукашенко, еще не означает его причастность к организации покушения, — подчеркнул политолог. — Надеюсь, в этой связи властями РБ будут представлены веские доказательства его вины».

Собеседник ФАН заявил, что не понимает, зачем спецслужбам США понадобилось ликвидировать не только Лукашенко, но еще и его детей.