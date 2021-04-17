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Королевская семья поделилась памятным видео в день похорон принца Филиппа
Global Look Press  /  Camera Press
Общество

Королевская семья поделилась памятным видео в день похорон принца Филиппа

Ролик в память о покойном принце Филиппе, церемония прощания с которым прошла в Виндзоре, появился в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

Лондон, 17 апреля. Ролик в память о покойном принце Филиппе, церемония прощания с которым прошла в Виндзоре, появился в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

Видео представляет собой нарезку архивных фотографий герцога Эдинбургского, сделанных в разные периоды его жизни как во время исполнения им королевских обязанностей, так и в кругу членов монаршей семьи. Памятную публикацию сопроводили слова придворного поэта Саймона Армитиджа «Патриархи — элегия».

«Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению», — сказано в посте.

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия, однако впоследствии его останки будут перевезены в предел, где покоятся родители королевы Елизаветы II и ее младшая сестра Маргарет.

Несмотря на заметно испортившиеся отношения, принцы Уильям и Гарри поговорили после траурной церемонии. Разлад между братьями произошел после скандального интервью младшего из братьев американской телеведущей Опре Уинфри.

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