Королевская семья поделилась памятным видео в день похорон принца Филиппа

Лондон, 17 апреля. Ролик в память о покойном принце Филиппе, церемония прощания с которым прошла в Виндзоре, появился в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

Видео представляет собой нарезку архивных фотографий герцога Эдинбургского, сделанных в разные периоды его жизни как во время исполнения им королевских обязанностей, так и в кругу членов монаршей семьи. Памятную публикацию сопроводили слова придворного поэта Саймона Армитиджа «Патриархи — элегия».

«Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению», — сказано в посте.

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия, однако впоследствии его останки будут перевезены в предел, где покоятся родители королевы Елизаветы II и ее младшая сестра Маргарет.

Несмотря на заметно испортившиеся отношения, принцы Уильям и Гарри поговорили после траурной церемонии. Разлад между братьями произошел после скандального интервью младшего из братьев американской телеведущей Опре Уинфри.