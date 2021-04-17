Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов

Прага, 17 апреля. Прага высылает 18 российских дипломатов, сообщил первый вице-премьер и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек.

Глава МИД страны на экстренной пресс-конференции заявил, что принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге. По его словам, чешские спецслужбы определили их как офицеров российских спецслужб.

«В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», — заявил он.

Накануне Чехия предложила провести переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена в Праге. Соответствующее заявление сделал Гамачек.