Как Уганда спасет кенийский порт Момбаса от захвата Китаем

Уганда подтвердила намерение продолжать пользоваться услугами порта Момбаса, расположенного в Кении на побережье Индийского океана.

Заявлений о прямых инвестициях в развитие гавани не поступало, но и без этого после сообщения о планах Уганды у Кении появилась надежда уберечь важный транспортный узел от передачи в аренду Китаю.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как, не вкладывая ни шиллинга в модернизацию портовой инфраструктуры, Уганда может помочь восточному соседу защитить Момбасу от посягательств Пекина.

Порт за долги

Город Момбаса, несмотря на туристическую привлекательность, известен в первую очередь одноименным морским портом. Крупнейший транспортный хаб обеспечивает перевалку более 34 млн тонн грузов и приносит немалый доход в бюджет Кении.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Однако в ближайшем будущем гавань рискует уйти в аренду Китаю в счет компенсации за долги кенийской железнодорожной корпорации (KRC).

В 2014 году активы портового управления Кении (KPA) использовались в качестве залога для получения кредита на 3,2 млрд долларов США в китайском Эксимбанке. Средства пошли на строительство железной дороги стандартной колеи от Момбасы до столицы страны — Найроби.

Между тем, чтобы получить одобрение сделки, KPA и KRC заключили договор по схеме «бери или плати», который обязал порт обеспечить минимальную загрузку железной дороги. Но в ноябре 2020 г. кенийский суд признал соглашение незаконным и лишил KRC стабильного источника дохода. Впрочем, последние три года трасса и без этого не приносила прибыли.

Федеральное агентство новостей /

Однако отдавать долг Китаю все равно необходимо, и как показал пример порта Хамбантота в Шри-Ланке, Пекин готов в качестве компенсации взять гавань в аренду на длительный срок.

Уганда подтверждает сотрудничество

Кенийский порт, наравне с танзанийским Дар-эс-Саламом, является морскими воротами для всей Восточной Африки. Но 83,2% всех транзитных грузов, проходящих через Момбасу, принадлежат Уганде.

Это государство — один из крупнейших торговых партнеров для Кении. На него приходится более 28% всего объема экспорта страны на Черный континент или свыше 88 млн долларов, по данным за 2020 год.

У Уганды есть еще один сосед, имеющий выход в Индийский океан — Танзания. Причем недавно главы двух восточноафриканских государств подписали соглашение о прокладке нефтепровода от угандийских месторождений на озере Альберт до танзанийского терминала Танга.

Ранее в качестве альтернативы рассматривался кенийский порт Ламу. Такой путь несколько короче, к тому же позволяет загрузить трубу черным золотом, добытым на озере Туркана в Кении. Но поскольку нефтеналивной терминал в Ламу находится на стадии строительства, партнером Уганды выступила Танзания.

Федеральное агентство новостей /

Власти в Найроби не могли не опасаться, что вслед за нефтепроводом изменит маршрут и поток транзитных грузов, но новый генеральный консул Уганды в Момбасе Пол Мукумбья подтвердил, что партнерство сохранится, и поблагодарил власти Кении за улучшение имеющейся транспортной инфраструктуры.

Дотянуться до Уганды

Доход от транзита угандийских грузов вносит ощутимый вклад в бюджет Кении, но не перекрывает задолженности перед Китаем. Однако при условии, что поток товаров будет расти, необходимые средства можно будет изыскать. Особенно если подключить к перевозке уже имеющуюся дорогу Момбаса — Найроби, благодаря которой порт рискует достаться Пекину.

В рамках этого плана ведется капитальный ремонт железнодорожной ветки метровой колеи между расположенным неподалеку от столицы страны контейнерным депо Найваша и кенийским портом Кисуму на озере Виктория. Также правительство организовало дноуглубительные работы, чтобы использовать более крупные суда, и расширение причалов, которое позволит обслуживать до десяти кораблей одновременно.

Чтобы окончательно привязать соседа к маршруту Момбаса — Найроби — Кисуму, власти Кении выделили для нужд Кампалы площадку для хранения грузов в контейнерном депо Найваша, а руководство KPA открыло представительство в угандийской столице.

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Кения рассчитывает, что с увеличением грузопотока вырастут и транзитные доходы. Причем вслед за Угандой планируется включить в новую логистическую схему Руанду, Бурунди и Демократическую Республику Конго.

Но все инвестиции в модернизацию транспортной инфраструктуры могли оказаться зарытыми в песок, если бы Кампала предпочла развивать аналогичные проекты с Танзанией. Таким образом, Уганда дала кенийским властям надежду сохранить приглянувшийся Китаю порт.

Причем для этого не потребовалось даже инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры восточного соседа. Хватило простого подтверждения готовности в дальнейшем пользоваться услугами Момбасы.