Дело Ефремова в карьере адвоката Пашаева стало первым прибыльным

Москва, 17 апреля. Фирма адвоката Эльмана Пашаева впервые за последние четыре года смогла заработать прибыль из-за скандального дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Журналистам удалось выяснить, сколько денег принесло адвокату Эльману Пашаеву дело о ДТП с Ефремовым, которое произошло в июне 2020 года. Об этом сообщает издание KP.RU.

По данным прессы, юридическая компания Пашаева «Эльман Групп», на которую работают всего пять человек, с 2016 года впервые смогла выйти плюс. За прошлый год, несмотря на скандальное дело Ефремова, фирма заработала всего 360 тысяч рублей. Однако до этого она вообще ежегодно терпела убытки. Долг фирмы за 2019 год составил 900 тысяч рублей. Как отмечают журналисты, это показывает, что дело Ефремова принесло Пашаеву 1,2 миллиона рублей.

Пресс-служба Мосгорсуда /

При этом адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский на разбирательстве не обогатился. По официальным данным его бюро за прошлый год ушло в минус на 39 тысяч, хотя ранее оно работало в ноль.

Ефремов находится под стражей уже почти год. Недавно стало известно, что впервые за время его заключения осужденного актера посетила жена.