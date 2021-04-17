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Цветы от друзей и поклонников заполонили сад и террасу замка Пугачевой после дня рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков
Шоу-бизнес

Цветы от друзей и поклонников заполонили сад и террасу замка Пугачевой после дня рождения

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева похвасталась цветами, которые получила на день рождения от друзей и фанатов.

Москва, 17 апреля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева похвасталась цветами, которые получила на день рождения от друзей и фанатов.

Певица, отметившая 72-летие 15 апреля, опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. Исполнительница продемонстрировала террасу и сад своего замка в деревне Грязь, уставленные цветами. Букеты буквально заполонили двор роскошного жилища Примадонны.

«Спасибо большое за эти цветы, за поздравления, за чудесный день, который был 15 апреля!» — говорит за кадром Пугачева.

Исполнительница поблагодарила поклонников, которые пели песни и играли на разных инструментах возле ее замка. Певицу поразило такое количество цветов.

«Мама дорогая! Счастье ведь есть! Спасибо вам за любовь, за преданность. Я счастлива!» — воскликнула Примадонна.

Под видео с букетами фанаты снова поздравили певицу с прошедшим днем рождения. Подписчики отметили, что Пугачева делает их счастливыми.

«Живите долго, здорово и счастливо, уважаемая Алла Борисовна!»;

«Спасибо за счастье, которое вы нам дарите всю жизнь»;

«Спасибо вам за ваше творчество, за то, что в минуты радости и печали всегда ваши песни помогали», — написали комментаторы.

Супруг Пугачевой, юморист Максим Галкин, рассказал, что у его жены есть традиция, которой она следует в день рождения. Каждый год в праздник Примадонна ест одно и то же «вредное» блюдо, приготовленное для нее поваром.

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