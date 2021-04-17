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Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды
state.gov  /  U.S. Department of State
Весь мир

Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды

Поводом для введения ограничений послужили спорные выборы президента Уганды.

Кампала, 17 апреля. Соединенные Штаты вводят санкции против нескольких чиновников Уганды, которые, по мнению Вашингтона, нанесли урон демократии африканской страны.

«Сегодня я объявляю о введении визовых ограничений в отношении тех, кто, как считается, несет ответственность или причастен к подрыву демократического процесса в Уганде. В том числе во время всеобщего голосования 14 января и предвыборного периода», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американская сторона указывает на преследования и незаконные задержания представителей угандийской оппозиции и независимых журналистов, а также возлагает на силы безопасности страны ответственность за гибель в столкновениях с полицией десятков человек.

Госдеп не называет имена попавших под ограничения чиновников, однако издание Daily Monitor утверждает, что, вероятнее всего, запрет коснется военных офицеров, которые могли отправиться в США для обучения, а также других должностных лиц.

Подготовка к голосованию за пост президента Уганды прошла в напряженной обстановке. Власти несколько раз арестовывали лидера оппозиции Роберта Кьягулани, после чего сторонники кандидата выходили на массовые протестные акции.

В столкновениях с полицией погибло более 50 человек. Однако непосредственно в день выборов стычек с правоохранителями не зафиксировано.

Действующий глава государства Йовери Мусевени, который находится у власти с 1986 года, набрал 58% голосов. Его основной конкурент получил поддержку 35% избирателей.

Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды
Федеральное агентство новостей  / 

сша африка уганда
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