Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды

Кампала, 17 апреля. Соединенные Штаты вводят санкции против нескольких чиновников Уганды, которые, по мнению Вашингтона, нанесли урон демократии африканской страны.

«Сегодня я объявляю о введении визовых ограничений в отношении тех, кто, как считается, несет ответственность или причастен к подрыву демократического процесса в Уганде. В том числе во время всеобщего голосования 14 января и предвыборного периода», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американская сторона указывает на преследования и незаконные задержания представителей угандийской оппозиции и независимых журналистов, а также возлагает на силы безопасности страны ответственность за гибель в столкновениях с полицией десятков человек.

Госдеп не называет имена попавших под ограничения чиновников, однако издание Daily Monitor утверждает, что, вероятнее всего, запрет коснется военных офицеров, которые могли отправиться в США для обучения, а также других должностных лиц.

Подготовка к голосованию за пост президента Уганды прошла в напряженной обстановке. Власти несколько раз арестовывали лидера оппозиции Роберта Кьягулани, после чего сторонники кандидата выходили на массовые протестные акции.

В столкновениях с полицией погибло более 50 человек. Однако непосредственно в день выборов стычек с правоохранителями не зафиксировано.

Действующий глава государства Йовери Мусевени, который находится у власти с 1986 года, набрал 58% голосов. Его основной конкурент получил поддержку 35% избирателей.