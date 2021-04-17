Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Политика
Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов
21:06
Происшествия
Вспышка масла на плите в Краснодаре едва не привела к трагедии
21:06
Весь мир
Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды
21:03
Шоу-бизнес
Дело Ефремова в карьере адвоката Пашаева стало первым прибыльным
21:03
Весь мир
Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ
21:01
Шоу-бизнес
Цветы от друзей и поклонников заполонили сад и террасу замка Пугачевой после дня рождения
20:59
Весь мир
Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе
20:58
Экономика
Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти
20:57
Видео
Семейная школа «Добрый дом» работает в Свердловской области. ФАН-ТВ
20:55
Экономика
Старое топливо может негативно повлиять на состояние автомобиля
20:53
Общество
Определены наиболее эффективные упражнения для поддержания здоровья
20:52
Весь мир
Чем рискует Иордания, торгуясь за пресную воду с Израилем
20:52
Происшествия
«Сатана возвращается»: вандалы осквернили надписями собор в Тулузе
20:51
Шоу-бизнес
Невестка Валерии призналась свекрови в любви в ее день рождения
20:50
Политика
Историк Кувалдин объяснил, как Россия могла спасти советские памятники в Польше
20:47
Общество
Кейт Миддлтон пришла на похороны принца Филиппа в драгоценностях Елизаветы II
20:47
Общество
Старейший судостроительный колледж Петербурга будет реконструирован до июля
20:46
Экономика
Украина отказывается рассматривать сценарий с отсутствием денег от МВФ
20:45
Технологии
В технополисе «ЭРА» рассказали о военных технологиях для гражданских целей
20:45
Общество
Догхантер Кулагин раскритиковал лояльность законодательства к бродячим собакам
Все новости
Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти

Министерство энергетики Российской Федерации выступило против инициативы о создании на территории страны дополнительных мощностей по хранению «черного золота».

Москва, 17 апреля. Министерство энергетики Российской Федерации выступило против инициативы о создании на территории страны дополнительных мощностей по хранению «черного золота».

Представители Минэнерго считают, что идея создания дополнительных мощностей по хранению энергоносителя на территории государства экономически нецелесообразна и не обсуждается. Об этом пишет ТАСС.

Тем не менее, в ведомстве подчеркнули целесообразность увеличения резервов нефтепродуктов. Такое мнение выразил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов во время выступления на заседании комитета по энергетике Государственной думы.

Одной из тем заседания было обсуждение проекта генеральной схемы развития нефтяной отрасли России до 2035 года. В рамках мероприятия обсуждались предложения по созданию стратегических запасов нефти по примеру государств ОЭСР. Участники дискуссии заявили о том, что Россия потребляет и экспортирует весь объем добытых ресурсов.

Министерство детально ознакомилось с ситуацией, но приняло решение об отсутствии необходимости в строительстве таких мощностей. В ведомстве сейчас прорабатывают социально ориентированную модель газификации Российской Федерации.

нефть минэнерго рубцов дополнительные мощности по хранению нефти
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти
Рейтинг@Mail.ru