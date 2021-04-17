Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти

Москва, 17 апреля. Министерство энергетики Российской Федерации выступило против инициативы о создании на территории страны дополнительных мощностей по хранению «черного золота».

Представители Минэнерго считают, что идея создания дополнительных мощностей по хранению энергоносителя на территории государства экономически нецелесообразна и не обсуждается. Об этом пишет ТАСС.

Тем не менее, в ведомстве подчеркнули целесообразность увеличения резервов нефтепродуктов. Такое мнение выразил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов во время выступления на заседании комитета по энергетике Государственной думы.

Одной из тем заседания было обсуждение проекта генеральной схемы развития нефтяной отрасли России до 2035 года. В рамках мероприятия обсуждались предложения по созданию стратегических запасов нефти по примеру государств ОЭСР. Участники дискуссии заявили о том, что Россия потребляет и экспортирует весь объем добытых ресурсов.

Министерство детально ознакомилось с ситуацией, но приняло решение об отсутствии необходимости в строительстве таких мощностей. В ведомстве сейчас прорабатывают социально ориентированную модель газификации Российской Федерации.