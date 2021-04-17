Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ

Министр экономики, финансов и инвестиционной поддержки Туниса Али аль-Каали заявил, что стране не обойтись без кредита, поскольку нужно обеспечить работу ведомств, начислить зарплаты и погасить просроченные займы в 15,6 миллиарда национальных динаров.

Минфин подсчитал, что республика нуждается минимум в 18,5 млрд динаров, чтобы сбалансировать расходы на фоне дефицита бюджета. Хотя по оценкам Всемирного и Европейского банков, реальные потребности страны в заимствованиях превышают 22,5 млрд национальных динаров.

В конце апреля Тунис начнет переговоры с Международным валютным фондом о заключении соглашения, которое позволит стране получить новый кредит.

Подготовка к диалогу

Экономисты предрекли непростые переговоры, поскольку ранее МВФ ввел жесткие условия для предоставления новых займов, среди которых широкая реформа государственных предприятий, повышение финансовой прозрачности, снижение зарплат, сокращение энергетических субсидий, корректировка приоритетов в области здравоохранения, соцзащиты и инвестиций.

«Госдолг Туниса станет неустойчивым, если при широкой поддержке не примут сильную и заслуживающую доверия программу реформ», — отмечали в международной организации.

Причем премьер-министр республики Хичем Мечичи рассчитывает на успех экономических и социальных реформ. По его словам, соответствующие изменения уже согласовали с профсоюзом и другими национальными организациями, чтобы не только завоевать доверие Международного валютного фонда, но и поспособствовать предоставлению новых кредитов.

«Усилия по реформированию необходимо направить на отмену монополий, устранение нормативных барьеров и улучшение бизнес-среды», — подчеркивали в МВФ.

Мнения экспертов

Экономисты не исключили, что республика, выполнив условия и получив новые займы, станет зависимой от международных доноров и не выберется из иностранных долгов.

Представитель партии «Сердце Туниса» Мохаммед Садик Джабнун подтвердил, что в конце апреля тунисская делегация прибудет в Вашингтон и представит МВФ правительственный план реформ.

По его словам, республика попросит не меньше трех млрд долларов (около 8,3 млрд национальных динар), хотя страна нуждается минимум в пяти.

Экономист Мохаммед Салех Джанаиди добавил, что у властей нет четкой стратегии экономических и социальных реформ, и это неблагоприятно скажется на переговорах. Международный валютный фонд выдвинул условия и потребовал, как минимум, сократить зарплаты.

Однако правительство, по словам эксперта, наоборот, подписало новое соглашение с профсоюзом о повышении выплат с 19 млрд тунисских динаров примерно до 21. Причем уровень бедности в стране вырос с 24 до 34%, поэтому изменения, о которых говорит власть, не соответствуют действительности.

Другой экономист Джаннат бен Абдулла считает, что Тунис получит финансовую помощь, но по очень высокой процентной ставке, поскольку у республики низкий кредитный рейтинг.

«Когда мы говорим, что занимаем деньги для погашения долгов и выплаты заработной платы, это недвусмысленное заявление о банкротстве тунисского государства», — подытожил эксперт.

Власти страны все равно рассчитывают на успех и продолжают разрабатывать программы реформ, чтобы получить новые кредиты. Если предостережения экспертов о тотальной денежной зависимости сбудутся, то Тунис погрузится в долговую яму.