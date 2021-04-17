Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Политика
Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов
21:06
Происшествия
Вспышка масла на плите в Краснодаре едва не привела к трагедии
21:06
Весь мир
Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды
21:03
Шоу-бизнес
Дело Ефремова в карьере адвоката Пашаева стало первым прибыльным
21:03
Весь мир
Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ
21:01
Шоу-бизнес
Цветы от друзей и поклонников заполонили сад и террасу замка Пугачевой после дня рождения
20:59
Весь мир
Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе
20:58
Экономика
Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти
20:57
Видео
Семейная школа «Добрый дом» работает в Свердловской области. ФАН-ТВ
20:55
Экономика
Старое топливо может негативно повлиять на состояние автомобиля
20:53
Общество
Определены наиболее эффективные упражнения для поддержания здоровья
20:52
Весь мир
Чем рискует Иордания, торгуясь за пресную воду с Израилем
20:52
Происшествия
«Сатана возвращается»: вандалы осквернили надписями собор в Тулузе
20:51
Шоу-бизнес
Невестка Валерии призналась свекрови в любви в ее день рождения
20:50
Политика
Историк Кувалдин объяснил, как Россия могла спасти советские памятники в Польше
20:47
Общество
Кейт Миддлтон пришла на похороны принца Филиппа в драгоценностях Елизаветы II
20:47
Общество
Старейший судостроительный колледж Петербурга будет реконструирован до июля
20:46
Экономика
Украина отказывается рассматривать сценарий с отсутствием денег от МВФ
20:45
Технологии
В технополисе «ЭРА» рассказали о военных технологиях для гражданских целей
20:45
Общество
Догхантер Кулагин раскритиковал лояльность законодательства к бродячим собакам
Все новости
Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 
Весь мир

Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 21:04
Страна рассчитывает на заключение соглашения, но эксперты напоминают о невыполненных для предоставления финансовой помощи условиях.

Министр экономики, финансов и инвестиционной поддержки Туниса Али аль-Каали заявил, что стране не обойтись без кредита, поскольку нужно обеспечить работу ведомств, начислить зарплаты и погасить просроченные займы в 15,6 миллиарда национальных динаров.

Минфин подсчитал, что республика нуждается минимум в 18,5 млрд динаров, чтобы сбалансировать расходы на фоне дефицита бюджета. Хотя по оценкам Всемирного и Европейского банков, реальные потребности страны в заимствованиях превышают 22,5 млрд национальных динаров.

В конце апреля Тунис начнет переговоры с Международным валютным фондом о заключении соглашения, которое позволит стране получить новый кредит.

Подготовка к диалогу

Экономисты предрекли непростые переговоры, поскольку ранее МВФ ввел жесткие условия для предоставления новых займов, среди которых широкая реформа государственных предприятий, повышение финансовой прозрачности, снижение зарплат, сокращение энергетических субсидий, корректировка приоритетов в области здравоохранения, соцзащиты и инвестиций.

«Госдолг Туниса станет неустойчивым, если при широкой поддержке не примут сильную и заслуживающую доверия программу реформ», — отмечали в международной организации.

Причем премьер-министр республики Хичем Мечичи рассчитывает на успех экономических и социальных реформ. По его словам, соответствующие изменения уже согласовали с профсоюзом и другими национальными организациями, чтобы не только завоевать доверие Международного валютного фонда, но и поспособствовать предоставлению новых кредитов.

«Усилия по реформированию необходимо направить на отмену монополий, устранение нормативных барьеров и улучшение бизнес-среды», — подчеркивали в МВФ.

Мнения экспертов

Экономисты не исключили, что республика, выполнив условия и получив новые займы, станет зависимой от международных доноров и не выберется из иностранных долгов.

Представитель партии «Сердце Туниса» Мохаммед Садик Джабнун подтвердил, что в конце апреля тунисская делегация прибудет в Вашингтон и представит МВФ правительственный план реформ.

По его словам, республика попросит не меньше трех млрд долларов (около 8,3 млрд национальных динар), хотя страна нуждается минимум в пяти.

Экономист Мохаммед Салех Джанаиди добавил, что у властей нет четкой стратегии экономических и социальных реформ, и это неблагоприятно скажется на переговорах. Международный валютный фонд выдвинул условия и потребовал, как минимум, сократить зарплаты.

Однако правительство, по словам эксперта, наоборот, подписало новое соглашение с профсоюзом о повышении выплат с 19 млрд тунисских динаров примерно до 21. Причем уровень бедности в стране вырос с 24 до 34%, поэтому изменения, о которых говорит власть, не соответствуют действительности.

Другой экономист Джаннат бен Абдулла считает, что Тунис получит финансовую помощь, но по очень высокой процентной ставке, поскольку у республики низкий кредитный рейтинг.

«Когда мы говорим, что занимаем деньги для погашения долгов и выплаты заработной платы, это недвусмысленное заявление о банкротстве тунисского государства», — подытожил эксперт.

Власти страны все равно рассчитывают на успех и продолжают разрабатывать программы реформ, чтобы получить новые кредиты. Если предостережения экспертов о тотальной денежной зависимости сбудутся, то Тунис погрузится в долговую яму.

тунис мвф
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ
Рейтинг@Mail.ru