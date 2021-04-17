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Старое топливо может негативно повлиять на состояние автомобиля
unsplash.com  /  Tim Mossholder
Экономика

Старое топливо может негативно повлиять на состояние автомобиля

Горючее имеет способность терять свои свойства. В дальнейшем это может нанести вред техническому состоянию транспортного средства.

Москва, 17 апреля. Горючее имеет способность терять свои свойства. В дальнейшем это может нанести вред техническому состоянию транспортного средства.

Срок годности залитого в топливный бак горючего строго регламентируется специальным ГОСТом. Согласно действующим нормам, гарантийный срок хранения бензина равняется одному году со дня его изготовления. Дизельное топливо сохраняет свои свойства на протяжении пятилетия.

При этом нужно помнить, что такие сроки распространяются на топливо, хранящееся герметично и не контактирующее с деталями из цинка, меди и латуни, которые могут привести к распаду горючего. В связи с чем эксперты рекомендуют не допускать, чтобы автомобиль простаивал месяц и больше, особенно в жаркую погоду. Важно позаботиться также о том, чтобы топливо вовремя обновлялось.

Если требуется «законсервировать» машину, то можно воспользоваться специальным консервационным средством для топлива. Такие вещества эффективно защищают горючее от окисления и осмоления, а топливную систему от коррозии, отмечает «РГ».

Потертости и царапины на кузовной части автомобиля с наступлением солнечных дней становятся более заметными. Чтобы избежать этого, следует защищать автомобильный кузов, отметили эксперты.

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