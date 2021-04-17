Определены наиболее эффективные упражнения для поддержания здоровья

Сидней, 17 апреля. Ученые из Австралии и Канады определили наиболее эффективный вид тренировок, который позволяет поддерживать тело в тонусе и сохранять здоровье.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки оказались одним из самых быстрых и действенных способов укрепить организм. Специалисты проанализировали упражнения, которые длятся не более 20 минут, в том числе вместе с разминкой.

В результате исследователи выяснили, что физическая активность даже в течение такого непродолжительного времени благотворно сказывается на здоровье человека. Короткие тренировки оказались крайне полезны для метаболизма, а также сердечно-сосудистой системы.

Диетолог Керри Мэйджор ранее раскрыла главные правила сохранения фигуры после 40 лет. Так, важным фактором оказалась физическая активность, в том числе и простая ходьба пешком.