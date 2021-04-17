«Сатана возвращается»: вандалы осквернили надписями собор в Тулузе

Тулуза, 17 апреля. Вандалы осквернили стены базилики Сен-Сернен — главного католического собора французского города Тулуза, сообщает местная епархия.

Хулиганы нанесли на стены здания антихристианские и антисемитские надписи. «Сатана возвращается» — ярко-красным цветом написали злоумышленники на колоннах у входа в собор, сообщает «Газета.ru».

Оскорбительные надписи опечалили представителей епархии. Глава Тулузы Жан-Марк Мудэнк заявил, что произошедший акт вандализма направлен не только против католической общины города, но и против объекта культурного наследия.

Недавно малолетние хулиганы осквернили портреты ветеранов Великой Отечественной войны в Приамурье. Двое подростков разбили пять табличек с фотографиями героев войны.