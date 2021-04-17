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Невестка Валерии призналась свекрови в любви в ее день рождения
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Шоу-бизнес

Невестка Валерии призналась свекрови в любви в ее день рождения

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина трогательно обратилась к свекрови в день ее рождения. Девушка оставила для матери мужа самые теплые пожелания.

Москва, 17 апреля. Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина трогательно обратилась к свекрови в день ее рождения. Девушка оставила для матери мужа самые теплые пожелания.

Супруга Арсения Шульгина обратилась к Валерии на своей странице в Instagram. Она опубликовала совместное фото со свекровью, на котором они позируют на камеру с улыбками.

«Так гармонично совмещать нежность, упорство, красоту и силу, могут не все. Вы большой пример настоящей женщины», — написала Шульгина.

Невестка певицы пожелала имениннице и дальше удивлять окружающих талантом, красотой и остротой ума, а также согревать мир теплым сердцем и доброй душой. Не забыла жена сына Валерии пожелать свекрови здоровья и долгих лет жизни. Кроме того, Шульгина призналась ей в нежных чувствах.

«Пусть ваши бездонные, голубые глаза всегда светятся от бесконечного счастья и любви. <...> Обнимаю, целую и очень люблю!» — обратилась к певице девушка.

Валерии исполнилось 53 года 17 апреля. В свой день рождения исполнительница трогательно поблагодарила мать. Певица призналась, что многим обязана маме.

Валерия певица шульгина
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