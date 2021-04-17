Историк Кувалдин объяснил, как Россия могла спасти советские памятники в Польше

Москва, 17 апреля. Россия могла согласиться на неприятный диалог с Польшей, но она заняла принципиальную позицию в вопросе сноса советских памятников. Об этом высказался историк Станислав Кувалдин.

По мнению эксперта, Варшава воспринимает монументы как зависимость от советского прошлого, поэтому пытается от них избавиться. Подразумевалось, что Польша и Россия взаимно будут обеспечивать охрану памятников и захоронений жертв войн и репрессий, отметил историк. Страны подписали соответствующий договор в 1994 году.

Польские власти известили российских коллег о своем намерении снести памятники, напомнил Кувалдин. Однако Россия придерживается принципиальной позиции и считает любое покушение на монументы недопустимым и недружественным актом, констатировал историк в беседе с «ПолитЭкспертом». Такое решение могло привести к сложившейся ситуации, резюмировал Кувалдин.

Генерал-майор Сергей Липовой ранее оценил важность сохранения памятника «Воинам Московского жирового комбината». По его словам, монумент — часть истории столицы России.