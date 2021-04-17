Кейт Миддлтон пришла на похороны принца Филиппа в драгоценностях Елизаветы II

Лондон, 17 апреля. Герцогиня Кембриджская Кэтрин надела бриллиантовые и жемчужные украшения из частной коллекции королевы Великобритании Елизаветы II для траурной церемонии в Виндзоре.

Британские журналисты детально разобрали образ жены принца Уильяма, которая с другими членами королевской семьи проводила герцога Эдинбургского Филиппа в последний путь.

Герцогиня надела жемчужное ожерелье, подаренное королеве японским правительством. Колье представляет собой четыре нити жемчуга с центральной изогнутой бриллиантовой застежкой. Украшение также в свое время носила принцесса Диана.

Жемчужные серьги-капли с бриллиантовыми вставками из частной коллекции монарха также надевались покойной свекровью Кейт Миддлтон. Они были изготовлены из жемчуга, подаренного королеве и принцу Филиппу правителем Бахрейна во время их свадьбы в 1947 году.

Кейт Миддлтон облачилась в черное платье Roland Mouret стоимостью 1605 фунтов стерлингов. Прежде она надевала его в 2018 году на Фестиваль памяти Королевского британского легиона.

Global Look Press / Stephen Lock/Keystone Press Agency

На похоронах дедушки также присутствовал принц Гарри, которого подписчики аккаунта королевской семьи в Instagram раскритиковали за желание поскорее вернуться в США, где его ожидает беременная вторым ребенком супруга Меган Маркл.