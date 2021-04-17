Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Политика
Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов
21:06
Происшествия
Вспышка масла на плите в Краснодаре едва не привела к трагедии
21:06
Весь мир
Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды
21:03
Шоу-бизнес
Дело Ефремова в карьере адвоката Пашаева стало первым прибыльным
21:03
Весь мир
Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ
21:01
Шоу-бизнес
Цветы от друзей и поклонников заполонили сад и террасу замка Пугачевой после дня рождения
20:59
Весь мир
Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе
20:58
Экономика
Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти
20:57
Видео
Семейная школа «Добрый дом» работает в Свердловской области. ФАН-ТВ
20:55
Экономика
Старое топливо может негативно повлиять на состояние автомобиля
20:53
Общество
Определены наиболее эффективные упражнения для поддержания здоровья
20:52
Весь мир
Чем рискует Иордания, торгуясь за пресную воду с Израилем
20:52
Происшествия
«Сатана возвращается»: вандалы осквернили надписями собор в Тулузе
20:51
Шоу-бизнес
Невестка Валерии призналась свекрови в любви в ее день рождения
20:50
Политика
Историк Кувалдин объяснил, как Россия могла спасти советские памятники в Польше
20:47
Общество
Кейт Миддлтон пришла на похороны принца Филиппа в драгоценностях Елизаветы II
20:47
Общество
Старейший судостроительный колледж Петербурга будет реконструирован до июля
20:46
Экономика
Украина отказывается рассматривать сценарий с отсутствием денег от МВФ
20:45
Технологии
В технополисе «ЭРА» рассказали о военных технологиях для гражданских целей
20:45
Общество
Догхантер Кулагин раскритиковал лояльность законодательства к бродячим собакам
Все новости
Украина отказывается рассматривать сценарий с отсутствием денег от МВФ
wikipedia.org
Экономика

Украина отказывается рассматривать сценарий с отсутствием денег от МВФ

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 21:08
Власти Украины даже не рассматривают сценарий, при котором страна не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ).

Киев, 17 апреля. Власти Украины даже не рассматривают сценарий, при котором страна не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявил руководитель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью порталу Global Capital. Так он ответил на вопрос, есть ли у официального Киева план на случай, если он не получит деньги от МВФ.

Сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики, объяснил глава украинского регулятора. По его словам, откладывание или прекращение программы МВФ замедлит восстановление экономики Украины.

Шевченко добавил, что в случае недостатка внешнего финансирования НБУ придется искать средства на внутреннем рынке. Однако, по данным регулятора, возможности для привлечения таких средств довольно ограничены.

Как стало известно ранее, Украина в мае этого года должна выплатить МВФ сумму в размере 64 млн долларов. Согласно графику организации, в общей сложности страна должна будет перечислить фонду 1,154 млрд долларов.

Украина НБУ мвф экономика украины
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Украина отказывается рассматривать сценарий с отсутствием денег от МВФ
Рейтинг@Mail.ru