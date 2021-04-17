Украина отказывается рассматривать сценарий с отсутствием денег от МВФ

Киев, 17 апреля. Власти Украины даже не рассматривают сценарий, при котором страна не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявил руководитель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью порталу Global Capital. Так он ответил на вопрос, есть ли у официального Киева план на случай, если он не получит деньги от МВФ.

Сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики, объяснил глава украинского регулятора. По его словам, откладывание или прекращение программы МВФ замедлит восстановление экономики Украины.

Шевченко добавил, что в случае недостатка внешнего финансирования НБУ придется искать средства на внутреннем рынке. Однако, по данным регулятора, возможности для привлечения таких средств довольно ограничены.

Как стало известно ранее, Украина в мае этого года должна выплатить МВФ сумму в размере 64 млн долларов. Согласно графику организации, в общей сложности страна должна будет перечислить фонду 1,154 млрд долларов.