В технополисе «ЭРА» рассказали о военных технологиях для гражданских целей

Москва, 17 апреля. Специалисты инновационного технополиса «ЭРА» не забывают о гражданской сфере, находя мирное применение для разрабатываемых военных технологий.

Замначальника технополиса по научной деятельности, кандидат технических наук и профессор, полковник Андрей Морозов в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» подчеркнул, что перед специалистами «ЭРЫ» поставлена задача разработки технологий двойного применения. В качестве примера он привел медицину, поскольку в целом и гражданские, и военные врачи занимаются одной и той же работой, для которой требуется одно и то же оборудование и материалы. Есть другие сферы гражданской жизни, где могут быть полезными военные технологии — особенно робототехнические.

«Приведу пример с беспилотниками: первыми подвесами были спасательные круги. Обладающий техническим зрением и искусственным интеллектом аппарат курсировал над пляжем и по определенным признакам определял, что человек тонет, и бросал рядом с ним спасательный круг», — рассказал Морозов.

Он добавил, что беспилотные летательные аппараты могут наблюдать за обстановкой в обширных российских лесах. Гидролокационное оборудование можно использовать для отслеживания путей миграции рыб, включая редких и ценных. Биосенсоры, разрабатываемые в «ЭРЕ», позволяют определять наличие в атмосфере ядовитых веществ, что также полезно не только в войсках РХБЗ.

Недавно СМИ рассказали о презентации в технополисе «ЭРА» нового робота-манипулятора. Разработчики сообщили, что устройство можно использовать для выполнения сложных пространственных операций как на Земле, так и в космосе.