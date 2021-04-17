Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Политика
Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов
21:06
Происшествия
Вспышка масла на плите в Краснодаре едва не привела к трагедии
21:06
Весь мир
Соединенные Штаты ввели санкции против чиновников Уганды
21:03
Шоу-бизнес
Дело Ефремова в карьере адвоката Пашаева стало первым прибыльным
21:03
Весь мир
Бюджетный дефицит подталкивает Тунис снова просить деньги у МВФ
21:01
Шоу-бизнес
Цветы от друзей и поклонников заполонили сад и террасу замка Пугачевой после дня рождения
20:59
Весь мир
Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе
20:58
Экономика
Минэнерго не поддержало идею создания допмощностей по хранению нефти
20:57
Видео
Семейная школа «Добрый дом» работает в Свердловской области. ФАН-ТВ
20:55
Экономика
Старое топливо может негативно повлиять на состояние автомобиля
20:53
Общество
Определены наиболее эффективные упражнения для поддержания здоровья
20:52
Весь мир
Чем рискует Иордания, торгуясь за пресную воду с Израилем
20:52
Происшествия
«Сатана возвращается»: вандалы осквернили надписями собор в Тулузе
20:51
Шоу-бизнес
Невестка Валерии призналась свекрови в любви в ее день рождения
20:50
Политика
Историк Кувалдин объяснил, как Россия могла спасти советские памятники в Польше
20:47
Общество
Кейт Миддлтон пришла на похороны принца Филиппа в драгоценностях Елизаветы II
20:47
Общество
Старейший судостроительный колледж Петербурга будет реконструирован до июля
20:46
Экономика
Украина отказывается рассматривать сценарий с отсутствием денег от МВФ
20:45
Технологии
В технополисе «ЭРА» рассказали о военных технологиях для гражданских целей
20:45
Общество
Догхантер Кулагин раскритиковал лояльность законодательства к бродячим собакам
Все новости
Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе
Global Look Press  /  eye ubiquitous / hutchison
Весь мир

Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе

Эритрейские войска обвиняются в жестоком обращении с местным населением Тыграя.

Асмэра, 17 апреля. Посол Эритреи при Организации Объединенных Наций София Тесфамариам направила письмо председателю Совбеза ООН, в котором впервые подтвердила наличие войск республики в штате Тыграй.

«Эритрея и Эфиопия договорились на самом высоком уровне приступить к выводу эритрейских сил и одновременной передислокации эфиопских контингентов вдоль международной границы», — говорится в письме.

Ранее, в начале апреля, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед также подтвердил, что участвовавшие в конфликте на северо-востоке страны военные из соседнего государства отправятся домой по мере перехода пограничных районов под контроль Аддис-Абебы.

При этом Абий Ахмед заявил, что власти страны разрешили журналистам и представителям гуманитарных организаций свободный въезд в Тыграй, а также согласились на международное расследование сообщений о насилии над мирными жителями в пострадавшем от войны регионе.

Конфликт в Тыграе начался с нападения на базу вооруженных сил страны сторонников «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) 4 ноября прошлого года. Также боевики НФОТ обстреливали ракетами столицу Эритреи — Асмэру.

африка эфиопия эритрея
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе
Рейтинг@Mail.ru