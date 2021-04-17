Эритрея впервые подтвердила наличие отрядов национальной армии в Тыграе

Асмэра, 17 апреля. Посол Эритреи при Организации Объединенных Наций София Тесфамариам направила письмо председателю Совбеза ООН, в котором впервые подтвердила наличие войск республики в штате Тыграй.

«Эритрея и Эфиопия договорились на самом высоком уровне приступить к выводу эритрейских сил и одновременной передислокации эфиопских контингентов вдоль международной границы», — говорится в письме.

Ранее, в начале апреля, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед также подтвердил, что участвовавшие в конфликте на северо-востоке страны военные из соседнего государства отправятся домой по мере перехода пограничных районов под контроль Аддис-Абебы.

При этом Абий Ахмед заявил, что власти страны разрешили журналистам и представителям гуманитарных организаций свободный въезд в Тыграй, а также согласились на международное расследование сообщений о насилии над мирными жителями в пострадавшем от войны регионе.

Конфликт в Тыграе начался с нападения на базу вооруженных сил страны сторонников «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) 4 ноября прошлого года. Также боевики НФОТ обстреливали ракетами столицу Эритреи — Асмэру.