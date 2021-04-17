ФСБ рассказала подробности о готовящемся покушении на Лукашенко

Москва, 17 апреля. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает, что в Москве задержаны два человека, которые планировали военный переворот в Белоруссии и покушение на президента республики.

По данным ведомства, задержанными являются имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и белорус Александр Федута. В спецоперации участвовали сотрудники Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, отметили в ФСБ.

Уточняется, что Зенкович и Федута планировали провести военный переворот 9 мая в Минске по сценарию цветных революций, привлекая местных и украинских националистов. В мессенджерах они обсуждали план вооруженного мятежа в Белоруссии, а в Москву прибыли для встречи с оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил республики. Переговоры состоялись в одном из ресторанов, где заговорщики рассказали о планах по устранению Александра Лукашенко и всей верхушки руководства страны, передает ФСБ.

Ранее Лукашенко сообщил о задержании подозреваемых в покушении на его детей, к чему причастны американские спецслужбы.