Нутрициолог назвал продукты для восполнения запасов магния в организме

Москва, 17 апреля. Магний крайне необходим человеческому организму, а его нехватка чревата проблемами со здоровьем. Нутрициолог Мария Волченкова рассказала, какие продукты помогут восполнить запасы.

Этот минерал играет большую роль в профилактике остеопороза и нужен для хорошей плотности костей, поскольку почти две трети магния содержится в костной ткани. Наряду с этим элемент помогает регулировать работу нервной системы, рассказала Волченкова в беседе с РБК.

Мужчинам в сутки требуется не менее 400 мг магния, а женщинам — около 300 мг. По словам специалиста, большое количество минерала можно найти в горьком шоколаде, миндале и тыквенных семечках. Однако употреблять их стоит аккуратно из-за высокой калорийности, которая грозит набором веса.

Еще одним источником магния могут выступать бананы. Кроме того, этот фрукт способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта и поднимает настроение.