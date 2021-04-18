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В мире проходит Всемирный день радиолюбителя
pixabay.com  / 
Общество

В мире проходит Всемирный день радиолюбителя

18 апреля во многих странах мира отмечается Всемирный день радиолюбителя.

Ежегодно 18 апреля большое сообщество увлеченных энтузиастов отмечает Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day). Неофициальное торжество распространяется на более чем 150 стран мира, однако особенно трепетно к нему относятся в Международном радиолюбительском союзе. ФАН рассказывает историю необычного праздника.

Дата 18 апреля была выбрана, разумеется, не случайно. Именно в этот день в 1925 году в Париже был основан Международный радиолюбительский союз (International Amateur Radio Union, IARU). Новая организация объединила всех тех, кто занимался радиолюбительской связью, которая, как мы понимаем, тогда считалась чем-то из области фантастики.

Целью праздничного дня стало проявление признательности людям, которые искренне интересуются радиотехникой и развивают эту область знаний. Другая задача — обратить внимание общества к проблемам, которые существуют в технической сфере.

Интересно, что каждый год праздник проходит под определенным девизом. Так, в разные годы они звучали следующим образом: «Расширение мира радиосвязей», «Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями», «Радио в чрезвычайной ситуации» и другие.

В мире проходит Всемирный день радиолюбителя
pixabay.com  / 

В этот день обычно проходят форумы и выставки, семинары и конференции, на которых желающих знакомят с новыми изобретениями и раритетными образцами, а причастные к делу энтузиасты рассказывают об интеллектуальном хобби. Нередко радиолюбители делятся о своем увлечении в эфирах различных СМИ.

В нашей стране Союз радиолюбителей России был создан 18 октября 1992 года. А спустя пару лет он вошел в международную организацию и стал отмечать дату вместе со всем миром. С тех пор секции и кружки радиолюбителей активно присоединяются к популяризации увлекательного дела. Кстати, еще в СССР роль радио в общественной жизни оценили, учредив в 1945 году специальный день — День радио.

Многие выдающиеся радио-инженеры и специалисты в этой области начинали свой путь в обществах радиолюбителей. А большинство изобретений связи, которыми мы пользуемся, — радио- и телевизионные приемники и передатчики, адаптивные антенны — появились на свет благодаря энтузиастам с горящими глазами. 

Ранее ФАН рассказывал, как отмечают другой международный праздник — День цирка. 

праздники радио
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