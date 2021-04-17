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Биологи обнаружили мутацию коронавируса, которая делает его уязвимым
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин
Общество

Биологи обнаружили мутацию коронавируса, которая делает его уязвимым

Мутация в коронавирусе привела к изменениям, которые не только увеличили его заразность, но и сделали инфекцию более уязвимой.

Лос-Амос, 17 апреля. Мутация в коронавирусе привела к изменениям, которые не только увеличили его заразность, но и сделали инфекцию более уязвимой.

В ходе исследования молекулярные биологи установили, что мутация D614G изменила структуру оболочки коронавируса, увеличив его шансы проникновения в клетку. При этом подобные изменения в геноме SARS-CoV-2 дают антителам больше времени на соединение с клетками вируса.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Science Advances. На данный момент эта мутация присутствует почти во всех вариантах коронавируса на всех континентах Земли. Точный характер ее действия до конца не изучен, но известно, что она значительно улучшает способность вируса к распространению.

Ранее бразильские медики заявили о регистрации нового штамма COVID-19. Измененный вариант коронавируса обнаружили на юго-востоке страны. Вирус имеет сразу 18 изменений, некоторые из них напоминают южноафриканский и британский варианты.

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