Мэр Банги подвел итоги пятилетней работы на посту главы столицы ЦАР

Банги, 17 апреля. Мэр столицы Центральноафриканской Республики Эмиль Раймонд Грос-Накомбо, вступивший в должность 5 мая 2016 года, подвел итоги пятилетней деятельности на посту главы Банги.

Председатель специальной делегации города, как официально именуется мэр Банги, заявил, что с первых дней работы он принял решение бороться с кумовством, регионализмом и трайбализмом в администрации столицы. Для этого он сохранил весь имевшийся в наличии персонал. Градоначальник не собирается увольнять кого бы то ни было без серьезных оснований.

От служащих мэрии Грос-Накомбо требует ответственного отношения к работе. Разобравшись, кто как справляется с обязанностями, политик приставил лучших сотрудников к отстающим для обмена опытом. Причем повысилась дисциплина на местах, а люди начали ответственнее относиться к деятельности ведомства.

Большой проблемой стала слабая материально-техническая база администрации. Тогда единственной машиной был служебный автомобиль, который Грос-Накомбо незамедлительно переквалифицировал в транспортное средство связи. За последующие пять лет глава Банги закупил на собственные деньги еще восемь автомобилей, которые передал в управление города.

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Для привлечения инвестиций и получения различных грантов Грос-Накомбо наладил связи с Африканским банком развития и Всемирным. Также он запустил на пяти континентах международный тендер на разработку планов развития столицы ЦАР.

Не менее важными достижениями мэра Банги стала борьба с мусором и оснащение улиц города новыми знаками дорожного движения. Грос-Накомбо отмечает, что проблемы с безопасностью значительно замедлили развитие столицы. Накануне президентских выборов в стране активизировались бандиты из подконтрольного экс-лидеру ЦАР Франсуа Бозизе конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Они пытались сорвать голосование и пробовали захватить Банги, но благодаря усилиям национальной армии, полиции и жандармерии старания боевиков оказались тщетными. Немалую роль в этом сыграли российские инструкторы, которые занимались обучением центральноафриканских силовиков и продолжали оказывать им консультативную поддержку даже во время столкновений с радикалами.

В начале апреля советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что действовавшие в государстве вооруженные группировки разбиты, а власти республики во главе с Фостен-Арканжем Туадера переключаются на развитие экономики.

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Мэр Банги возлагает большие надежды на второй срок лидера страны, во время которого в столице ожидаются масштабные преобразования. Он рекомендует коллегам из других городов искать различные варианты финансирования облагораживания вверенных им поселений, чтобы не полагаться лишь на правительство.