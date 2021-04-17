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Мэр Банги подвел итоги пятилетней работы на посту главы столицы ЦАР
wikipedia.org  /  Alllexxxis/CC BY-SA 4.0
Весь мир

Мэр Банги подвел итоги пятилетней работы на посту главы столицы ЦАР

Глава администрации Банги уверен, что во время второго срока президента ЦАР столицу ждут масштабные изменения.

Банги, 17 апреля. Мэр столицы Центральноафриканской Республики Эмиль Раймонд Грос-Накомбо, вступивший в должность 5 мая 2016 года, подвел итоги пятилетней деятельности на посту главы Банги.

Председатель специальной делегации города, как официально именуется мэр Банги, заявил, что с первых дней работы он принял решение бороться с кумовством, регионализмом и трайбализмом в администрации столицы. Для этого он сохранил весь имевшийся в наличии персонал. Градоначальник не собирается увольнять кого бы то ни было без серьезных оснований.

От служащих мэрии Грос-Накомбо требует ответственного отношения к работе. Разобравшись, кто как справляется с обязанностями, политик приставил лучших сотрудников к отстающим для обмена опытом. Причем повысилась дисциплина на местах, а люди начали ответственнее относиться к деятельности ведомства.

Большой проблемой стала слабая материально-техническая база администрации. Тогда единственной машиной был служебный автомобиль, который Грос-Накомбо незамедлительно переквалифицировал в транспортное средство связи. За последующие пять лет глава Банги закупил на собственные деньги еще восемь автомобилей, которые передал в управление города.

Мэр Банги подвел итоги пятилетней работы на посту главы столицы ЦАР
twitter.com  / @CENTRO20_21

Для привлечения инвестиций и получения различных грантов Грос-Накомбо наладил связи с Африканским банком развития и Всемирным. Также он запустил на пяти континентах международный тендер на разработку планов развития столицы ЦАР.

Не менее важными достижениями мэра Банги стала борьба с мусором и оснащение улиц города новыми знаками дорожного движения. Грос-Накомбо отмечает, что проблемы с безопасностью значительно замедлили развитие столицы. Накануне президентских выборов в стране активизировались бандиты из подконтрольного экс-лидеру ЦАР Франсуа Бозизе конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Они пытались сорвать голосование и пробовали захватить Банги, но благодаря усилиям национальной армии, полиции и жандармерии старания боевиков оказались тщетными. Немалую роль в этом сыграли российские инструкторы, которые занимались обучением центральноафриканских силовиков и продолжали оказывать им консультативную поддержку даже во время столкновений с радикалами.

В начале апреля советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что действовавшие в государстве вооруженные группировки разбиты, а власти республики во главе с Фостен-Арканжем Туадера переключаются на развитие экономики.

Мэр Банги подвел итоги пятилетней работы на посту главы столицы ЦАР
facebook.com  / @Renaissance.cf

Мэр Банги возлагает большие надежды на второй срок лидера страны, во время которого в столице ожидаются масштабные преобразования. Он рекомендует коллегам из других городов искать различные варианты финансирования облагораживания вверенных им поселений, чтобы не полагаться лишь на правительство.

африка цар банги
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