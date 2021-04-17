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Тиран Хачатрян намерен оспорить в суде назначение замначальника Генштаба ВС Армении
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Армия

Тиран Хачатрян намерен оспорить в суде назначение замначальника Генштаба ВС Армении

Бывший первый замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян намерен оспорить в Административном суде назначение своего преемника.

Ереван, 17 апреля. Бывший первый замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян намерен оспорить в Административном суде назначение своего преемника.

Известно, что Хачатрян требует органы юстиции признать отсутствие правовой основы для назначения генерал-майора Аршака Карапетяна на должность первого замначальника Генштаба ВС Армении.

Ранее оценивая профессиональные качества своего преемника, Тиран Хачатрян отметил, что у Карапетяна «их попросту нет».

Напомним, президент озвучил решение об увольнении первого замглавы Генштаба ВС Армении 24 февраля по предложению премьер-министра. По информации СМИ, причиной увольнения стала реакция Хачатряна на заявление Пашиняна о том, что ракета ОТРК «Искандер» во время боевых действий взорвалась на 10%.

Помимо Хачатряна, в этом году свой пост покинет руководитель армянского кабмина Никол Пашинян — он подтвердил намерение оставить занимаемую должность до конца апреля 2021 года.

Армения генштаб армении тиран хачатрян
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