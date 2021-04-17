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Спрос на цифровые технологии в ТЭК может вырасти к 2030 году
pixabay.com  /  geralt
Экономика

Спрос на цифровые технологии в ТЭК может вырасти к 2030 году

Спрос российского топливно-энергетического комплекса на передовые цифровые технологии к 2030 году способен увеличиться в 13,5 раза, до 413,8 млрд рублей.

Москва, 17 апреля. Спрос российского топливно-энергетического комплекса на передовые цифровые технологии к 2030 году способен увеличиться в 13,5 раза, до 413,8 млрд рублей.

Такой прогноз содержится в исследовании Высшей школы экономики, подготовленном к Апрельской международной научной конференции. По словам экспертов ВШЭ, это делает отрасль одним из лидеров трансформации в рамках так называемой четвертой технологической революции.

Как оценили аналитики, к 2030 году спрос со стороны ТЭК на нейротехнологии и искусственный интеллект увеличится в 17 раз, до 130 млрд рублей, на системы распределенного реестра — в 52 раза, до 108,4 млрд рублей, на новые производственные технологии — в 11 раз, до 81,6 млрд рублей.

Для ТЭК цифровая трансформация является ключевым инструментом повышения эффективности в условиях быстро меняющегося рынка, ужесточения конкуренции и экологических требований, отмечается в исследовании. Она обеспечит дополнительный рост производительности труда в ТЭК на 13,38% до 2030 года, заключили авторы документа.

Россия сейчас является слабозаметным игроком рынка передовых производственных технологий, однако вскоре ситуация может измениться, считает доктор экономических наук Мария Конягина.

тэк цифровые технологии вшэ
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