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ПФР напомнил россиянам о денежной выплате в 12 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

ПФР напомнил россиянам о денежной выплате в 12 тысяч рублей

Представители Пенсионного фонда РФ рассказали о возможности получения денежных средств в размере 12 100 рублей некоторыми россиянами.

Москва, 17 апреля. Представители Пенсионного фонда РФ рассказали о возможности получения денежных средств в размере 12 100 рублей некоторыми россиянами.

Государственную выплату могут получить граждане, которые достигли возрастного порога в 80 лет. Это касается тех россиян, которым исполнилось 80 лет еще в марте. По достижении указанного возраста пособие гражданина РФ увеличивается на размер установленной выплаты к пенсии, которая сейчас равняется 6044 рублям. Помимо этого, следующий платеж начисляется через месяц. Однако выплата осуществляется сразу за два месяца.

Единовременная выплата равняется примерно 12 100 рублям. Претендовать на получение средств могут жители России, которым назначена страховая пенсия по старости. Тем не менее, россияне, достигшие 80 лет, но получающие другую пенсию, получить данное пособие не смогут.

Недавно заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерий Миронов озвучил свое мнение на тему возможного снижения пенсионного возраста в Российской Федерации.

Пенсионный фонд РФ денежная выплата страховая пенсия по старости
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