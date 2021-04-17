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Портрет Юрия Гагарина украсил фасад российского посольства в Мадриде
spain.mid.ru  /  Посольство Российской Федерации в Королевстве Испания
Общество

Портрет Юрия Гагарина украсил фасад российского посольства в Мадриде

Портрет летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина появился на фасаде российского посольства в столице Испании в честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос.

Мадрид, 17 апреля. Портрет летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина появился на фасаде российского посольства в столице Испании в честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос.

Автором работы является выдающийся испанский художник Аугусто Феррер-Далмау. Об этом рассказал РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин. Появление картины приурочили к празднованию 60-летнего юбилея первого полета человека в космическое пространство.

Именно Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. Это произошло 12 апреля 1961 года. Продолжительность составила 108 минут. За это время космонавт успел сделать один оборот вокруг Земли.

До этого в США напомнили о малоизвестном рекорде Юрия Гагарина. Космонавт не только стал первым человеком в космосе, но и совершил полет на гиперзвуковой скорости.

Юрий Гагарин посольство мадрид портрет
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