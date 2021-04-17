Оставшаяся в США Меган Маркл нашла способ попрощаться с принцем Филиппом

Лондон, 17 апреля. Жена принца Гарри Меган Маркл, которая не смогла полететь в Великобританию на похороны принца Филиппа, все же нашла способ попрощаться с покойным.

Оставшаяся в США герцогиня Сассекская сейчас ждет второго ребенка, поэтому врач запретил ей лететь через океан. За похоронами супруга британской королевы Елизаветы II она наблюдала из дома в Калифорнии. Однако Маркл не осталась в стороне от траурной церемонии — она написала от руки прощальную карточку для принца Филиппа.

На похоронах мужа британской королевы принц Гарри преподнес венок из цветов от своего лица и от лица своей жены. Карточку, написанную герцогиней Сассекской, он закрепил на венке, передает CNN.

Global Look Press / Stephen Lock/Keystone Press Agency

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив всего два месяца до своего столетия. После смерти мужа Елизаветы II в Великобритании объявили восьмидневный траур. Похороны герцога Эдинбургского прошли в часовне Виндзорском замке, сообщает RT.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на траурной церемонии присутствовали только члены королевской семьи, но скорбящие британцы все равно собрались за стенами замка. Похороны принца Филиппа транслировали онлайн.

Эксперт по королевской семье Анджела Левин оценила поведение Меган Маркл после смерти супруга британской королевы. Специалист отметила, что главная забота герцогини Сассекской в этой ситуации — поддержать принца Гарри.