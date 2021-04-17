В Ленобласти мужчина обнаружил труп пропавшего без вести земляка

Санкт-Петербург, 17 апреля. Житель Ленобласти нашел в лесном массиве тело пропавшего в прошлом сентябре мужчины. Труп длительное время находился в шалаше.

Мертвого мужчину обнаружили в лесу недалеко от деревни Торма в Кингисеппском районе. По словам очевидца, в лесу он нашел самодельный шалаш и решил подойти ближе. Внутри оказался труп жителя деревни Большая Пустомержа.

Путник незамедлительно позвонил в полицию и сообщил о страшной находке. Было видно, что тело пролежало в шалаше долгое время. Правоохранители обнаружили на месте банковскую карту с именем владельца, телефон, фонарик и расческу.

По прибытии сотрудники правоохранительных органов осмотрели территорию и направили тело для проведения судмедэкспертизы. Полицейские проводят проверку по факту инцидента, обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.