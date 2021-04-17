Лобовое столкновение двух легковушек унесло жизнь водителя в Адлере

Сочи, 17 апреля. Один человек погиб в результате лобового ДТП в Адлерском районе Сочи. Еще четыре человека получили травмы, сообщает управление ГИБДД по региону.

Смертельное дорожное происшествие произошло на улице Каспийской. Столкнулись две легковых иномарки — Opel и Nissan Serena. Пострадали по два пассажира из каждой машины, их госпитализировали.

Мужчина за рулем Opel погиб на месте. Правоохранители организовали объезд участка аварии, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении дела.

Недавно российская туристка погибла в результате дорожной аварии в турецкой Анталье. Еще 26 пассажиров получили травмы. Сотрудники посольства России прибыли на место ДТП.