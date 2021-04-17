Дерматовенеролог Жукова рассказала россиянам об основных причинах выпадения волос

Москва, 17 апреля. Россияне столкнулись с выпадением волос с наступлением весны. Дерматовенеролог Светлана Жукова рассказала, в чем может быть причина недуга.

Выпадение волос — распространенная проблема, которую испытывают многие люди. Такое мнение в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Светлана Жукова.

Причин выпадения волос может быть достаточно много. На это влияет не только окружающая обстановка, но и время года. По словам специалиста, «волосопад» в межсезонье — нормальное явление. Также волосяной покров может редеть вследствие соблюдения тех или иных диет. Пациенты, принимающие определенные антибиотики и антидепрессанты так же могут столкнуться с этим недугом.

Как утверждает Жукова, выпадение волос может свидетельствовать о наличии проблем с эндокринной системой и недостатком полезных веществ в организме. Особое внимание следует уделить употреблению железа.

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