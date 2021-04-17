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Свердловский антикризисный фонд по поддержке бизнеса назван лучшим в стране
pixabay.com  /  Peggy_Marco
Экономика

Свердловский антикризисный фонд по поддержке бизнеса назван лучшим в стране

Победителем одной из номинаций национальной премии институтов развития предпринимательства стал Свердловский фонд.

Екатеринбург, 17 апреля. Победителем одной из номинаций национальной премии институтов развития предпринимательства стал Свердловский фонд.

Департамент информационной политики Свердловской области поделился информацией о том, что в номинации «Лучшая антикризисная поддержка» в рамках национальной премии институтов развития предпринимательства победил Свердловский областной фонд развития предпринимательства (СОФПП). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мероприятие организовывается Министерством экономики и развития Российской Федерации. Вручение премии проходило в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства.

Победа в номинации «Лучшая антикризисная поддержка» просчитывалась на статистике еженедельного мониторинга ведомством антикризисных мероприятий в субъектах страны. Директор СОФПП Валерий Пиличев отмечает, что фонд модернизировал программу выдачи кредитов и создал новую линейку антикризисных займов.

Помимо организации мер поддержки, министерство провело работу над созданием пакета мер, предполагающего введение льгот, снижение налогов и отмену некоторых ограничений для участников IT-сектора российской экономики.

Свердловский областной фонд развития предпринимательства (СОФПП) Минэкономиразвития Лучшая антикризисная поддержка
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