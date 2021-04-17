Свердловский антикризисный фонд по поддержке бизнеса назван лучшим в стране

Екатеринбург, 17 апреля. Победителем одной из номинаций национальной премии институтов развития предпринимательства стал Свердловский фонд.

Департамент информационной политики Свердловской области поделился информацией о том, что в номинации «Лучшая антикризисная поддержка» в рамках национальной премии институтов развития предпринимательства победил Свердловский областной фонд развития предпринимательства (СОФПП). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мероприятие организовывается Министерством экономики и развития Российской Федерации. Вручение премии проходило в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства.

Победа в номинации «Лучшая антикризисная поддержка» просчитывалась на статистике еженедельного мониторинга ведомством антикризисных мероприятий в субъектах страны. Директор СОФПП Валерий Пиличев отмечает, что фонд модернизировал программу выдачи кредитов и создал новую линейку антикризисных займов.

Помимо организации мер поддержки, министерство провело работу над созданием пакета мер, предполагающего введение льгот, снижение налогов и отмену некоторых ограничений для участников IT-сектора российской экономики.