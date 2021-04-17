Военнослужащие ВС России начали подготовку к совместным учениям с армией Таджикистана

Душанбе, 17 апреля. Механизированная колонна ВС России преодолела свыше 400 километров, чтобы добраться до полигонов в Таджикистане, где пройдут совместные учения военнослужащих двух стран.

Отмечается, что подразделения 201-й российской военной базы прибыли из Душанбе на полигоны Харб-Майдон, Самбули и Момирак. В ходе марша военные отработали вводные по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомом районе.

После прибытия к месту проведения предстоящих учений военнослужащие приступили к развертыванию пунктов управления, а также маскировке вооружений и боевой техники.

Напомним, что совместные учения России и Таджикистана будут проходить в период с 19 по 23 апреля под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России успешно отразили нападение условного противника на военную базу в ходе учений в Таджикистане.