Малинкович рассказал, чем запомнились Фидель и Рауль Кастро во главе Кубы

Фидель и Рауль Кастро навсегда вписали свои имена как в историю Кубы, так и мирового коммунистического движения. Об этом в интервью ФАН заявил первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Ранее первый секретарь Центрального комитета Компартии Кубы Рауль Кастро объявил о своей отставке на VIII съезде партии в Гаване. Согласно посвященной этому событию публикации в официальной газете Granma, Кастро заявил, что он «с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта», которые отождествляются народом страны с «историей и культурой нации».

«Я часто бывал на Кубе и знаком со многими ветеранами ее революционного движения, которые входят в состав руководства страны, — сказал Малинкович. — Должен сказать, что у Кубы, как у социалистической страны, очень счастливая судьба: как Фидель, так и Рауль Кастро оказались в высшей степени порядочными и смелыми людьми: какие бы испытания им ни выпадали, они с достоинством выходили из них победителями».

Первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» заметил, что Рауль даже большим коммунистом, чем его брат, и имел на него сильное влияние в плане идеологии.

«Но Фидель, безусловно, всегда был лидером: он блестящий оратор, генератор идей и просто очень сильно одаренный от природы человек, — подчеркнул эксперт. — Именно он отвечал в их тандеме с Раулем за коммуникацию с кубинским народом. А его брат был больше талантливым администратором: знатоки говорят, что именно Рауль Кастро занимался всем, что связано с безопасностью, армией и тем, что у нас принято называть организационной работой. Его роль была крайне велика уже с самого начала кубинской революции».

Собеседник ФАН отметил, что при всей близости взглядов двух братьев на управление страной, они во многом отличались друг от друга в частной жизни: у Фиделя было много романов и детей от разных браков, в то время как Рауль несколько десятилетий прожил в браке со своей женой Вильмой Эспин вплоть до самой ее кончины в возрасте 77 лет в 2007 году.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Должен, кстати, отметить, что оба Кастро оказались весьма мудры с точки зрения своевременного ухода от власти: как Фидель ушел со всех должностей, когда понял, что больше не в состоянии полноценно исполнять свои обязанности, так и Рауль — думаю, такими своими решениями они подают пример остальным руководителям страны, находящимся уже довольно в пожилом возрасте, — сказал Малинкович. — И это при том, что ветераны революции на Кубе вызывают у меня больше доверия, чем руководители новой формации».

Первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» вспомнил, что, когда Рауль Кастро заменил своего брата на руководящих должностях страны, он прославился не столько решением глобальных вопросов, как Фидель, сколько экономическими реформами.

«Младший Кастро подходил к этому вопросу очень взвешенно — и многие кубинцы, как я помню, жаловались мне, что преобразования в их стране происходят медленно, — заметил эксперт. — Но это было правильным решением со стороны нового кубинского лидера: следовало поступать очень осторожно, чтобы не разрушить ту хрупкую общественную стабильность, которой удалось добиться при Фиделе — у того в приоритете было обеспечение социальными гарантиями и, в частности, доступной качественной медициной, всех кубинцев. Это все можно было легко потерять».

По словам собеседника ФАН, именно благодаря Раулю Кастро на Острове свободы появилась мобильная связь, а его жители получили возможность покупать машины и выезжать за границу.