В Минобороны РФ сообщили о переброске самолетов Су-25СМ в Таджикистан для учений

Таджикистан, 17 апреля. Штурмовики Су-25СМ Военно-космических сил РФ были направлены из Киргизии в Таджикистан для участия в совместных российско-таджикистанских учениях.

Переброска осуществлялась на аэродром Гиссар, сообщила пресс-служба Министерства обороны России Центрального военного округа.

Отмечается, что экипажи самолетов будут задействованы в отработке навыков поиска скрытых баз условного оппонента. Также запланировано нанесение ракетно-бомбовых ударов по целям и осуществление приемов выхода из-под ударов зенитных ракетных комплексов.

Учения продлятся с 19 по 23 апреля. В тренировочный процесс будет вовлечено порядка 3 тыс. военнослужащих.

В это же время стало известно, что отряд кораблей Каспийской флотилии зашел в Черное море для зачетных учений.