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Леонков раскрыл причины, по которым Запад не сможет взломать системы ПВО России
Фото пресс-службы ЗВО
Армия

Леонков раскрыл причины, по которым Запад не сможет взломать системы ПВО России

Любая попытка взломать систему ведет к тому, что блок выходит из строя, это является характерным признаком. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Москва, 17 апреля. Любая попытка взломать систему ведет к тому, что блок выходит из строя, это является характерным признаком. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков раскрыл причины, по которым Запад не сможет взломать системы ПВО России, и как понять, что были попытки взлома. Эксперт отметил, что каким-то образом определить «начинку» того или иного блоков, которые составляют электронную систему ПВО, невозможно, поэтому они просто становятся неработоспособными.

«Попытка взлома ведет к тому, что блок выходит из строя. Этого не произойдет, если его не взламывать, это характерный признак», — уточняет Леонков.

Военный обозреватель подчеркнул, что гарантийное обслуживание вооружения входит в цену контракта. При этом если происходит несанкционированный доступ, то гарантийные обязательства прекращаются. Он напомнил, что в разработке российских систем применяют программное обеспечение, которое является настолько специфичным, что его корректировка или получение данных о его работе практически невозможны.

Ранее сообщалось, что аналитики Forbes признали беспомощность самолетов НАТО перед ПВО России.

россия леонков пво рф
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