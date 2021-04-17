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Пасынок Эмиля Верника считает себя виноватым перед отчимом
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Шоу-бизнес

Пасынок Эмиля Верника считает себя виноватым перед отчимом

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 20:18
Сын жены актера и радиоведущего Эмиля Верника от первого брака Ростислав Дубинский рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с отчимом.

Москва, 17 апреля. Сын жены актера и радиоведущего Эмиля Верника от первого брака Ростислав Дубинский рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с отчимом.

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиль Верник скончался 9 апреля в возрасте 96 лет. Церемония прощания с театральным режиссером прошла 13 апреля в портретном фойе МХТ им. А. П. Чехова. Верника похоронили на Востряковском кладбище столицы.

Знаменитый радиоведущий воспитывал кровных сыновей Игоря и Вадима, а также ребенка от первого брака своей жены Анны Верник — Ростислава Дубинского. Мужчина в эфире программы «Ты не поверишь!» откровенно рассказал об отношениях с отчимом. Он признался, что с ранних лет стал называть его папой.

«Я же не родной сын, но он относился ко мне так, что разница между отношением к Игорю, Вадиму и ко мне, не чувствовалась никогда. Я называл его папой с трех лет, это человек, который дал мне все. Влюбил меня в радио. Во многом виноват перед ним, не всегда его слушался. Думаю, он меня простит и простил», — поделился переживаниями Дубинский.

Пасынок Эмиля Верника считает себя виноватым перед отчимом
Телеканал НТВ  / Prt Scr / Ты не поверишь!

В рамках этого же выпуска программы певица Катя Лель поделилась с корреспондентами информацией о состоянии здоровья тяжелобольного Юрия Антонова, который около трех лет назад получил травму колена.

смерть верник Ты не поверишь
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