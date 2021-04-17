Шуфутинский напомнил Моргенштерну о необходимости петь на понятном языке

Москва, 17 апреля. Российский артист Михаил Шуфутинский на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал, как относится к современным исполнителям, и объяснил, что ему не нравится в их музыке.

В рамках передачи Кудрявцева спросила исполнителя хита «Третье сентября», интересуется ли он творчеством молодых музыкантов и способен ли отличить их по манере пения друг от друга. В пример она привела певиц Клаву Коку и Ольгу Бузову. Шуфутинский тут же ответил, что легко бы их отличил.

«Ну, конечно, отличу. Я в курсе. Я слушаю радио, я слушаю молодежь. Ну допустим, возьмем JONY. Единственное, что меня раздражает, так это то, что эти люди, многие из них, делают свой язык, свою речь специально такой, чтобы ее сложно было понимать», — пожаловался шансонье.

Prt Scr youtube.com / Егор Крид

Ведущая программы тут же предположила, на кого намекает певец. По ее мнению, непонятно поет известный рэпер Моргенштерн. Шуфутинский подтвердил, что такое утверждение относится не только к нему, а ко многим современным звездам.

«Они специально косят друг под друга. Меня раздражает, что они все с погонялами. <...> Я родился в Москве, и меня с детства учили правильно разговаривать», — напомнил Шуфутинский молодым рэперам о необходимости петь на понятном языке.

До этого в рамках шоу артист рассказал о своей молодой любовнице, с которой он знаком уже 25 лет. Заключать брак с возлюбленной звезда не собирается.