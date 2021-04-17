В Ростехе рассказали об испытаниях «всевидящей» камеры во время учений ВМФ РФ в Арктике

Москва, 17 апреля. Специалистам Военно-морского флота России во время учений «Умка» в Арктическом регионе удалось протестировать новую инфракрасную SWIR-камеру.

Новейшая камера является по-настоящему «всевидящей», поскольку может распознавать объекты даже сквозь снег или камуфляж, сообщила пресс-служба холдинга «Швабе» (входит в Ростех. — Прим. ред.).

Спектр данной разработки составляет от 0,9 до 1,7 мкм. SWIR-камера может даже обнаруживать источники лазерного излучения и тепловые вспышки. Военнослужащим удалось испытать возможности этой разработки в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2021», которая стартовала еще 20 марта.

Ранее сообщалось, что в ходе учений в Арктике трем российским атомным подлодкам удалось выполнить синхронное всплытие с проломом толстых льдин. Немецкие аналитики назвали данную российскую экспедицию исторической.