Лукашенко сообщил о задержании подозреваемых в покушении на его детей

Минск, 17 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании группы лиц, планировавших покушение на родственников главы государства.

По словам белорусского лидера, к предполагаемому преступлению в отношении его детей причастны спецслужбы США. По мнению Лукашенко, существовала задача на устранение главы государства. Эту цель одобрило высшее американское политическое руководство, подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявлял о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию. С вызовами и угрозами эффективно помогает справляться консолидация, отметил президент республики.