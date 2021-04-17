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Белоруссия назвала экономическую интеграцию с РФ приоритетным направлением
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Белоруссия назвала экономическую интеграцию с РФ приоритетным направлением

Вопросы интеграции России и Белоруссии в экономической области названы актуальными и приоритетными.

Москва, 17 апреля. Вопросы интеграции России и Белоруссии в экономической области названы актуальными и приоритетными.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил во время встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным о важнейшем значении экономической интеграции для отношений двух государств. Об этом сообщает газета «Известия».

«Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности», — отметил Головченко.

Белорусский премьер подчеркнул, что существует ряд вопросов, по котором пока не найдено решение. Мишустин акцентировал внимание на том, что интеграция ранее обсуждалась во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ожидается, что государства смогут увеличить уровень взаимодействия для развития выгодного сотрудничества, а также собственных национальных экономик.

Кооперация Белоруссии и России касается также и военной сферы. Так, военнослужащие танковой бригады ЗВО вместе с военнослужащими Белоруссии на полигоне Мулино недавно тренировали наступательные и оборонительные действия.

мишустин головченко Белоруссия и Россия экономическая интеграция
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