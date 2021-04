Полиция Портленда застрелила бездомного, идут протесты

Портленд, 17 апреля. Полицейские из города Портленд штат Орегон застрелили мужчину в «Ленц-парке». По словам правоохранителей, погибший был вооружен. Об этом сообщил местный телеканала KATU.

UPDATE: One person dead after police shooting at SE Portland's Lents Park. Protesters have gathered in the area. https://t.co/K6Kz0S4UYR

По данным полиции, утром 16 апреля в один из участков поступил звонок о том, что в парке на юге Портленда заметили мужчину с пистолетом. Прибывшие на место патрульные обнаружили американца, он неадекватно себя вел — перегораживал проезд и размахивал чем-то похожим на оружие. Мужчина не реагировал на просьбы полиции и им пришлось выстрелить в него, несмотря на помощь медиков он скончался.

Один из свидетелей, Дэвид Эрнандес, говорил с мужчиной незадолго до его гибели, и тот показался ему «спокойным», также он не видел у него оружия в момент стычки с полицией. По его словам, погибший был бездомным и жил на территории парка в палатке.

A man who said he witnessed a police shooting in Lents Park on Friday also said he had spoken to the man hours before Portland Police officers got to the scene.https://t.co/BRiKefJ9vc