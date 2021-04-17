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Полиция Портленда застрелила бездомного, идут протесты
Prt Scr twitter.com  /  @PortlandPolice
Весь мир

Полиция Портленда застрелила бездомного, идут протесты

На юге города местный житель не подчинился требованиям полиции.

Портленд, 17 апреля. Полицейские из города Портленд штат Орегон застрелили мужчину в «Ленц-парке». По словам правоохранителей, погибший был вооружен. Об этом сообщил местный телеканала KATU.

По данным полиции, утром 16 апреля в один из участков поступил звонок о том, что в парке на юге Портленда заметили мужчину с пистолетом. Прибывшие на место патрульные обнаружили американца, он неадекватно себя вел — перегораживал проезд и размахивал чем-то похожим на оружие. Мужчина не реагировал на просьбы полиции и им пришлось выстрелить в него, несмотря на помощь медиков он скончался.

Один из свидетелей, Дэвид Эрнандес, говорил с мужчиной незадолго до его гибели, и тот показался ему «спокойным», также он не видел у него оружия в момент стычки с полицией. По его словам, погибший был бездомным и жил на территории парка в палатке.

Позже на месте происшествии собрались около 100 демонстрантов. Они требовали разобраться в ситуации и расследовать гибель жителя Портленда. Некоторые из них напали на полицейских и бросали в них бутылки с водой.

«Когда полицейские начали уходить с места происшествия, враждебно настроенные люди погнались за ними, бросая в них разные предметы. Офицеры развернули дымовые баллончики, пытаясь уйти. Никто из офицеров не пострадал», — говорится на сайте полиции.

Портленд летом 2020 года стал одним из эпицентров протеста против расизма и полицейского произвола. Беспорядки в городе продолжались более 50 дней, и Дональд Трамп даже распорядился направить туда сотрудников федеральных силовых ведомств, против чего активно выступили местные власти.

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