Журналист Бабицкий отметил, что переговоры в Париже для Киева прошли впустую

Москва, 17 апреля. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце с его французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель прошли впустую.
Переговоры в столице Франции нельзя назвать успешными, заявил журналист Андрей Бабицкий. Зеленскому так и не удалось получить ответ на свой главный вопрос — вступление Украины в НАТО. Меркель не стала принимать участия в обсуждении этой темы, а Макрон дал довольно расплывчатые ответы, пишет издание «Украина.ру».
Говоря о ситуации в Донбассе, Франция и Германия выразили поддержку территориальной целостности Украины, а также призвали Россию отозвать войска от украинской границы.
Никаких решений в ходе переговоров между лидерами Украины, Франции и Германии принято не было, сказал Бабицкий. О том, что все пройдет именно так, можно было предсказать заранее. Проблема в том, что ничего нового ни одна из сторон не сможет предложить, пока страны не изменят подход к решению ситуации в Донбассе.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.