Михаил Шуфутинский пожаловался на последствия коронавируса

Москва, 17 апреля. Известный певец Михаил Шуфутинский рассказал, как коронавирус сказался на его организме. Исполнитель испытывает некоторые трудности после COVID-19.

О своем здоровье шансонье поговорил с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой. Она уточнила у Шуфутинского, в тяжелой ли форме он переносил коронавирус.

«Не сильно жестко, но опасно. Было серьезное поражение клеток — 30%», — рассказал певец.

По словам исполнителя, новых очагов воспаления у него сейчас не возникает. После болезни шансонье приобрел антитела.

«Но, к сожалению, есть много неудобств в организме, с которыми приходится бороться», — пожаловался на последствия коронавируса Шуфутинский.

Кудрявцева поддержала гостя своей передачи и отметила, что хорошо его понимает. Телеведущая тоже переболела COVID-19 и знает о последствиях не понаслышке.

Шуфутинский живет в загородном доме в Подмосковье со своей молодой возлюбленной. Певец утверждает, что у него с избранницей счастливые отношения. Исполнитель ранее поделился секретом успешной семейной жизни.