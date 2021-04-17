Отряд антитеррора ВС России отразил нападение "террористов" в ходе учений в Таджикистане

Душанбе, 17 апреля. Подразделения антитеррора 201-й военной базы России в Таджикистане провели учения по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ).

В сообщении Минобороны РФ говорится, что по замыслу учений группа условного противника на автомобиле с боем пыталась проникнуть на территорию части.

После получения сигнала тревоги подразделения антитеррора выдвинулось к месту нападения и окружили захваченный КПП. Военнослужащие в ходе операции применили расчет БЛА «Тахион», который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило оперативно обезвредить условных террористов.

Отмечается, что в ходе маневров особое внимание было уделено быстроте реагирования и принятию решений, а также слаженности работы подразделений антитеррора.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ установят рекордное количество мишеней, имитирующих различную боевую технику, на трех полигонах в Таджикистане для проведения учений, запланированных на 19 апреля.