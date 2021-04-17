В Томской области уплывшую на льдине любительницу селфи отпустили домой после осмотра

Томск, 17 апреля. Женщина хотела сделать селфи на реке, однако уплыла на льдине. После спасения ее доставили в больницу, но диагноз «переохлаждение» не подтвердился.

Инцидент произошел на подтаявшем водоеме в районе Лагерного сада. Одна из льдин откололась от берега и отправилась в открытое плавание вместе с «пассажиркой». Экстренные службы оперативно прибыли на вызов и помогли испуганной томичке.

Врачи больницы скорой медицинской помощи осмотрели любительницу экстремальных фото и отпустили, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Похожий случай произошел в Архангельске, но уже с участием влюбленных подростков, сообщал сайт 360tv.ru. Молодые люди решили устроить свидание на льду, однако уплыли на отколовшейся льдине. Две спасательные группы прибыли на место и доставили их на берег.