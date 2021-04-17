Пашинян отметил важность военного союза Армении и России

Ереван, 17 апреля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал военный союз с Россией основой внешней безопасности государства.

Политик во время выступления в парламенте республики отметил, что для Армении очень важна объединенная группировка войск государств и единая система ПВО.

«Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», — заявил Пашинян.

Армянский премьер также отметил факт диалога с российской стороной о перспективах расширения возможностей 102-й российской военной базы и создании в Сюникской области ее филиала. По словам Пашиняна, переговоры идут весьма эффективно.

Ранее Пашинян назвал Россию братской страной и надежным союзником Армении. Он напомнил, что во время эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Россия выполнила перед республикой все союзнические обязательства.